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Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиции


30.03.2025   16:40


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с представителями оппозиции.

Встреча проходит в офисе Саломе Зурабишвили.

К этому времени на встрече присутствуют представители "Коалиции за перемены", "Единства – Национального движения", "Сильной Грузии" и партии »Федералисты».

По существующей информации, наряду с различными вопросами, в ходе встречи будет рассмотрена акция, запланированная на 31 марта.


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