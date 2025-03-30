

Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиции

30.03.2025 16:40





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с представителями оппозиции.



Встреча проходит в офисе Саломе Зурабишвили.



К этому времени на встрече присутствуют представители "Коалиции за перемены", "Единства – Национального движения", "Сильной Грузии" и партии »Федералисты».



По существующей информации, наряду с различными вопросами, в ходе встречи будет рассмотрена акция, запланированная на 31 марта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





