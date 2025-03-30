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Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиции
30.03.2025 16:40
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с представителями оппозиции.
Встреча проходит в офисе Саломе Зурабишвили.
К этому времени на встрече присутствуют представители "Коалиции за перемены", "Единства – Национального движения", "Сильной Грузии" и партии »Федералисты».
По существующей информации, наряду с различными вопросами, в ходе встречи будет рассмотрена акция, запланированная на 31 марта.
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