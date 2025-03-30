

Джапаридзе: Завтрашний день – исторический день референдума о независимости страны

30.03.2025 18:51





Завтрашний день – исторический день референдума о независимости страны, и для празднования этого исторического дня соберутся представители общества - Президент обратится к обществу и ознакомит его со своими оценками, - указанное заявление в беседе с журналистами по завершению встречи с 5-ым президентом Грузии Саломе Зурабишвили сделал один из лидеров »Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе.



По его словам, на встрече речь шла именно о завтрашней акции.



«У президента Саломе Зурабишвили мы собираемся довольно регулярно. Это та координация, которую мы имеем. Завтрашний день – исторический день референдума о независимости страны, и для празднования этого исторического дня соберутся представители общества.Президент обратится к обществу и ознакомит его со своими оценками. Считаю, что это сам по себе исторический день, и он требует того, чтобы мы его отметили. В то же время это важный день протеста, и это именно то, о чем мы говорили сегодня», - заявил Джапаридзе.





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