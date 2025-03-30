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Член ЕНД Леван Саникидзе: Михаил Кавелашвили намерен посетить Москву 9 мая
30.03.2025 23:44
По словам члена партии «Единство — Национальное движение» Левана Саникидзе, у него есть информация из достоверных источников о том, что нелегитимный президент Грузии Михаил Кавелашвили планирует 9 мая 2025 года посетить Москву и присутствовать на военном параде вместе с президентом России Владимиром Путиным.
«Основываясь на достоверные источники я заявляю:
9 мая 2025 года так называемый президент Михаил Кавелашвили планирует посетить Москву и встать рядом с Путиным на военном параде!
Взамен «Грузинская мечта» должна в течение этого месяца (как минимум) ликвидировать «Национальное движение», Михаил Саакашвили должен получить пожизненное заключение, мы должны «признать» преступление войны 2008 года и извиниться перед убийцами Анцухелидзе.
Первоочередной задачей новой волны протестов должно стать предотвращение этого предательства!
Надеюсь услышать завтра на сцене изменение позиции Саломе Зурабишвили по поводу войны 2008 года и нынешней ситуации, в противном случае для меня все будет по-другому.
Мы потеряли свое государство, теперь мы теряем свою страну!» - пишет Леван Саникидзе.
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