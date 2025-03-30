

Член ЕНД Леван Саникидзе: Михаил Кавелашвили намерен посетить Москву 9 мая

30.03.2025 23:44





По словам члена партии «Единство — Национальное движение» Левана Саникидзе, у него есть информация из достоверных источников о том, что нелегитимный президент Грузии Михаил Кавелашвили планирует 9 мая 2025 года посетить Москву и присутствовать на военном параде вместе с президентом России Владимиром Путиным.



«Основываясь на достоверные источники я заявляю:



9 мая 2025 года так называемый президент Михаил Кавелашвили планирует посетить Москву и встать рядом с Путиным на военном параде!



Взамен «Грузинская мечта» должна в течение этого месяца (как минимум) ликвидировать «Национальное движение», Михаил Саакашвили должен получить пожизненное заключение, мы должны «признать» преступление войны 2008 года и извиниться перед убийцами Анцухелидзе.



Первоочередной задачей новой волны протестов должно стать предотвращение этого предательства!



Надеюсь услышать завтра на сцене изменение позиции Саломе Зурабишвили по поводу войны 2008 года и нынешней ситуации, в противном случае для меня все будет по-другому.



Мы потеряли свое государство, теперь мы теряем свою страну!» - пишет Леван Саникидзе.





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