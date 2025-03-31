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Кобахидзе: Сегодня Грузия является независимой и суверенной как никогда


31.03.2025   11:37


Смело можно сказать, что сегодня Грузия является независимой и суверенной как никогда,- указанное заявление сегодня на заседании правительства Грузии сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, это то состояние, которое необходимо беречь.

«По сегодняшний день Грузия смогла не только сохранить свою независимость, но и усилить ее. Независимость – это то, что мы особенно должны беречь и в будущем. Независимость необходимо беречь постоянно, смело можно сказать, что сегодня Грузия является независимой и суверенной как никогда. Это то состояние, которое необходимо беречь. Сегодня мы особенно должны вспомнить тех людей, кто в течение этих лет пожертвовала для независимости самым дорогим - жизнью. Особенно мы должны почтить память наших военнослужащих, которые погибли в войнах за независимость Грузии», - заявил Кобахидзе.


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