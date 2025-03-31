

Хазарадзе: Сегодня свобода, завоеванная кровью, снова в опасности

31.03.2025 11:42





«31 марта 1991 года население, проживающее на всей территории Грузии, изменило историю страны и единодушно решило стать независимым, суверенным государством!», – об этом лидер «Лело» Мамука Хазарадзе пишет в социальной сети.



«С момента референдума о восстановлении независимости Грузии прошло 34 года. Это был великий путь грузинского народа, сопровождаемый жертвами, потерянными территориями, разрушенными семьями, изгнанием, но, тем не менее, самая славная история на пути к сохранению и развитию национальной идеи в постсоветском пространстве!



Еще одной гордой страницей этой истории стало самоотверженность героических солдат в августовской войне 2008 года, которые отдали свои жизни, чтобы защитить нашу страну от русского сапога.



Сегодня Россия через нелегитимную парламентскую комиссию, созданную антигосударственными силами, при помощи своих «наместников» и красных комиссаров, пытается переписать эту славную историю!



Сегодня вновь под угрозой наша свобода, добытая кровью! Сегодня снова время единства грузинского народа!



Мы – нация, рожденная для победы, и так будет неизбежно! Грузия – независимое, суверенное государство!



Полный бойкот российской комиссии «Грузинской мечты»! Россия – враг! Анцухелидзе бессмертен!», – пишет Хазарадзе.





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