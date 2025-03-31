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Госдеп США официально закрыл все миссии USAID по всему миру
31.03.2025 12:01
Государственный департамент США уведомил Конгресс о роспуске Агентства США по международному развитию (USAID), пишет Reuters.
Ожидается, что реорганизация завершится к 1 июля. Миссии USAID по всему миру закроют, а оставшиеся функции агентства передадут Госдепартаменту.
Комментируя решение, госсекретарь Марко Рубио заявил, что USAID «давно отклонилось от своей первоначальной миссии», из-за чего «достижения оказались слишком малы, а затраты слишком высоки».
«Мы переориентируем наши программы иностранной помощи, чтобы они напрямую соответствовали тому, что лучше для Соединенных Штатов и наших граждан», — сказал Рубио.
Департамент государственной эффективности (DOGE) уведомил сотрудников USAID о ликвидации всех должностей, не предусмотренных законом. В ближайшие дни их известят об увольнениях с предложением покинуть должности в июле или сентябре. Госдепартамент возьмет на себя оставшиеся «жизненно важные и стратегические программы помощи» USAID. Автоматический перевод персонала агентства в Госдепартамент не ожидается, планируется провести «отдельный и независимый процесс найма».
Дональд Трамп в первый же день на посту президента США, 20 января, заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики страны. Вскоре сотрудников USAID по всему миру отправили в административный отпуск. После проверок Вашингтон отменил 83% программ USAID.
Грузинский офис USAID до сих пор не делал никаких заявлений. Неизвестно какие американские программы по Грузии останутся в силе.
USAID финансировало в Грузии множество программ. За последние пять лет только через программу экономической безопасности USAID правительство США инвестировало $23 млн в экономику Грузии, включая туризм, информационные технологии, стартапы, популяризацию грузинского вина, увеличение экспорта агропродукции, онлайн-торговлю, легкую промышленность, переработку отходов. Также поддерживались проекты для школ в регионах и больниц, программы по борьбе со СПИДом и ВИЧ.
Меры администрации Трампа вызвали особую обеспокоенность гуманитарных экспертов — USAID более 60 лет координировало глобальные усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Критики предупреждают, что в целом сокращение помощи США может позволить другим странам, таким как Китай, усилить свое влияние на мировой арене.
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