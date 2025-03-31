

Москва не комментирует информацию о возможном участии в параде 9 мая грузинского «президента»

31.03.2025 12:07





Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о том, что президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили приглашен в Москву для участия в праздновании Дня победы 9 мая.



Отвечая на вопрос SOVA, Захарова предложила обратиться в администрацию президента РФ, хотя отметила, что и они «пока не комментируют». Фактически она предложила дождаться комментария Кавелашвили:



«Сначала принимают решение, потом направляют, а получатели уже публикуют инфо».



По словам члена партии «Единство — Национальное движение» Левана Саникидзе, у него есть информация из достоверных источников о том, что нелегитимный президент Грузии Михаил Кавелашвили планирует 9 мая 2025 года посетить Москву и присутствовать на военном параде вместе с президентом России Владимиром Путиным.



«Основываясь на достоверные источники я заявляю:



9 мая 2025 года так называемый президент Михаил Кавелашвили планирует посетить Москву и встать рядом с Путиным на военном параде!



Взамен «Грузинская мечта» должна в течение этого месяца (как минимум) ликвидировать «Национальное движение», Михаил Саакашвили должен получить пожизненное заключение, мы должны «признать» преступление войны 2008 года и извиниться перед убийцами Анцухелидзе.



Первоочередной задачей новой волны протестов должно стать предотвращение этого предательства!



Надеюсь услышать завтра на сцене изменение позиции Саломе Зурабишвили по поводу войны 2008 года и нынешней ситуации, в противном случае для меня все будет по-другому.



Мы потеряли свое государство, теперь мы теряем свою страну!» - пишет Леван Саникидзе.





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