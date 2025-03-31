

«Гахария за Грузию» призывает граждан принять участие в акции 31 марта

31.03.2025 12:11





Лидер партии «Гахария за Грузию» призывает граждан прийти на акцию, запланированную сегодня у здания парламента. В социальных сетях Георгий Гахария пишет:



«Сегодня 31 марта. Ровно 34 года назад грузинский народ принял решение восстановить свою государственную независимость.



Этот день — важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. 31 марта также является символом преодоления радикализации и нашего единства.



Как правило, сегодня мы все должны праздновать вместе — независимо от политических взглядов. Это наследие наших предков. Однако, к сожалению, врагу все же удалось разделить нас и настроить друг против друга.



Я призываю всех не жертвовать ради борьбы за власть самым главным достижением, завоеванным ценой крови – независимостью и свободой нашей Родины. Давайте будем бережно относиться к достижениям 31 марта и объединимся, чтобы защитить эти достижения» — пишет Гахария.



Источник: SOVA

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