

Функции Службы аудита администрации правительства будут расширены

31.03.2025 12:50





Будут расширены функции Службы аудита администрации правительства, и она будет наделена не только функцией контроля над эффективностью деятельности администрации, но и всего правительства, - заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, соответствующий законопроект будет инициирован в парламент Грузии уже в ближайшие дни.



«Будет усилено сотрудничество между администрацией правительства и Государственной службой аудита, будет внедрена практика аудита в реальном времени, о чем у нас уже состоялись консультации со службой. Цель указанной инициативы – максимальное улучшение эффективности расходов и качества проектов, осуществляемых министерствами», - заявил Кобахидзе.





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