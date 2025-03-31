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Функции Службы аудита администрации правительства будут расширены
31.03.2025 12:50
Будут расширены функции Службы аудита администрации правительства, и она будет наделена не только функцией контроля над эффективностью деятельности администрации, но и всего правительства, - заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, соответствующий законопроект будет инициирован в парламент Грузии уже в ближайшие дни.
«Будет усилено сотрудничество между администрацией правительства и Государственной службой аудита, будет внедрена практика аудита в реальном времени, о чем у нас уже состоялись консультации со службой. Цель указанной инициативы – максимальное улучшение эффективности расходов и качества проектов, осуществляемых министерствами», - заявил Кобахидзе.
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