

Вашадзе: Сегодня, 31 марта, мы еще раз подтверждаем, что выбор Грузии - свобода

31.03.2025 12:51





«Сегодня, 31 марта, мы еще раз подтверждаем, что выбор Грузии — свобода», — говорится в заявлении лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, распространенном пресс-службой партии.



«Сегодня, 31 марта, мы еще раз подтверждаем, что выбор Грузии — свобода! 34 года назад, в этот день, грузинский народ единогласно сказал: Да, мы — независимая страна! Это был выбор в пользу достоинства, свободы и независимости. Это была победа, которую мы одержали благодаря единству!



Сегодня, 34 года спустя, те же самые силы все еще пытаются провести ревизию нашего выбора. Они опять хотят, чтобы Грузия осталась в одиночестве, ослабла и погрузилась в коррупцию, нищету и хаос. Они снова пытаются остановить Грузию с помощью насилия и репрессий. Но наш путь ведет в Европу! Наше будущее – безопасная, сильная, развитая, защищенная и единая Грузия! Грузия снова побеждает в этой битве! Потому что Грузия снова едина! Потому что свобода никогда не проигрывает!



Сегодня, 31 марта, выйдем и еще раз покажем свою силу, единство и веру в победу! Пусть все знают – Грузия никогда не вернется в прошлое! Мы движемся вперед – к победе! Да здравствует свобода! Да здравствует Грузия!», — заявил Георгий Вашадзе.





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