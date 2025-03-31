|
|
|
Пресс-служба Кавелашвили опровергает информацию о возможном посещении им Москвы на 9 мая
31.03.2025 16:07
Пресс-служба «президента» опровергает информацию о том, что Михаил Кавелашвили планирует присутствовать на параде в Москве 9 мая.
«Ничего подобного не планируется», — сообщили Publica в пресс-службе Кавелашвили.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не подтвердила и не опровергла информацию о том, что президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили был приглашен в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, сообщают СМИ.
Информацию о том, что так называемый президент Иванишвили Кавелашвили может посетить Москву 9 мая и выступить на Красной площади, распространил вчера один из лидеров ЕНД Леван Саникидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна