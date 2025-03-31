

Пресс-служба Кавелашвили опровергает информацию о возможном посещении им Москвы на 9 мая

31.03.2025 16:07





Пресс-служба «президента» опровергает информацию о том, что Михаил Кавелашвили планирует присутствовать на параде в Москве 9 мая.



«Ничего подобного не планируется», — сообщили Publica в пресс-службе Кавелашвили.



Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не подтвердила и не опровергла информацию о том, что президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили был приглашен в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, сообщают СМИ.



Информацию о том, что так называемый президент Иванишвили Кавелашвили может посетить Москву 9 мая и выступить на Красной площади, распространил вчера один из лидеров ЕНД Леван Саникидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





