

Евродепутат Хельмут Брандштеттер: «Грузинская мечта» продолжает путь к авторитаризму

31.03.2025 16:59





Австрийский евродепутат от фракции Renew Europe Хельмут Брандштеттер резко осудил задержание оппозиционного политика Элене Хоштария и возможное насилие в её отношении со стороны полиции. В опубликованном заявлении он назвал происходящее в Грузии «глубоко тревожным» и отметил, что в демократических странах с политическими оппонентами так не обращаются.







— «Глубоко тревожные новости из Грузии, страны-кандидата в члены ЕС. В демократиях мы не заключаем под стражу и не унижаем политических оппонентов. Режим »Грузинской мечты» — кошмар для грузин и продолжает движение к авторитаризму», — написал Брандштеттер в X (бывший Twitter).



Он напомнил, что Грузия претендует на вступление в ЕС, однако действия властей, в частности, в отношении оппозиции, СМИ и мирных демонстрантов, противоречат европейским ценностям.



Элене Хоштария, лидер оппозиционной партии «Дроа», была задержана 28 марта у здания парламента, где проходила акция протеста. Позже, из изолятора временного содержания в Дигоми, она сообщила о применении насилия и унизительных процедур со стороны полиции — в том числе о нанесении ей повреждений в области лица и насильственном раздевании.



Министерство внутренних дел Грузии отрицает обвинения и утверждает, что все действия были проведены в соответствии с законом и зафиксированы камерами видеонаблюдения.



Заявление Брандштеттера прозвучало на фоне усиления международной критики в адрес правящей партии «Грузинская мечта». После парламентских выборов 2024 года и ужесточения законодательства, включая возможность 60-дневного административного ареста за участие в акциях, в стране регулярно проходят массовые протесты.



Опасения Брюсселя усилились особенно после визита главы МИД Грузии в Австрию 26 марта 2025 года, где Тбилиси пытался заручиться поддержкой по вопросу евроинтеграции, несмотря на обострение ситуации с правами человека.



Брандштеттер — один из тех евродепутатов, кто последовательно критикует антиевропейские тенденции в действиях грузинских властей и называет необходимым усиление давления со стороны ЕС с целью защиты демократических институтов в стране.





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