

Экс-генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе приглашен на Парад Победы в Москву

31.03.2025 17:00





Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе приглашен на Парад Победы в Москву вместе с семьей, сообщил телекомпании Pirveli лидер пророссийской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.



«Да, его пригласили в Москву. Параллельно нам нужно провести мероприятие в Тбилиси, поэтому мы не знаем, что делать сейчас – поехать, проводить его (мероприятие) в Тбилиси или быть в Москве 9 мая, мы сейчас это выясняем. Приглашен г-н Отар Парцхаладзе, Романов-Парцхаладзе со своей семьей. Конечно, он должен присутствовать», — говорит Мамука Пипия.



В Грузии также несколько дней распространяется информация о том, что президент Грузии Михаил Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и значительная часть общественности, приглашен на Красную площадь 9 мая.



Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Захарова переадресовала вопрос SOVA в администрацию президента РФ.





Напомним, 14 сентября 2023 года США ввели санкции против бывшего генпрокурора Грузии. По информации Госдепа США, Отар Парцхаладзе работал с ФСБ (Федеральная служба безопасности) РФ агентом с целью повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.



17 октября президент Грузии лишила экс-чиновника гражданства Грузии. Сообщается также, что экс-генпрокурор сменил фамилию на Романов (Отар Романов — ред.).



В 2013 году в Грузии Отар Парцхаладзе занимал должность главного прокурора: его назначили на эту должность 7 ноября, а в отставку он подал 30 декабря того же года.



В сентябре 2023 года США ввели санкции против более чем 150 предприятий и частных лиц из России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии.



Источник: SOVA

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