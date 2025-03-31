

Леван Хабеишвили - Призываю патриотов защитить свободу и демократию страны

31.03.2025 17:30





Член «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что важно, чтобы партии и все, кто способен мыслить государственно, выразили свою позицию по поводу отмены «Единого национального движения», в отношении которого «Грузинская мечта» начинает процедуру.



По словам Хабеишвили, необходимо противостоять силе силой, и если потребуется, физически защищать свободу и демократию страны.



«Мамука Мдинарадзе объявил, что официально начинает процедуру отмены «Единого национального движения». Он сказал, что обратится в Конституционный суд. Я призываю политические партии, лидеров, в том числе Саломе Зурабишвили, высказать свою позицию по этому вопросу. Это касается не только «Единого национального движения», это государственный вопрос страны. Мдинарадзе, вероятно, планирует провести заседание Конституционного суда в Батуми.



Я призываю сторонников «Единого национального движения», патриотов этой страны, беспартийных, в том числе тех людей, которые любят эту страну, физически противостоять этому процессу – будь то в Батуми или в другом месте, где он начнётся. Даже если нам придётся применить силу, мы должны защитить свободу и демократию нашей страны.



Важно, чтобы свою позицию по поводу аннулирования «Единого национального движения» выразили все. Я, например, прямо в эфире призываю всех, кто способен мыслить государственно, кто готов противостоять силе силой, отозваться на этот призыв. Мы должны собраться в большом количестве.



Я хочу попросить всех – нигилизм, безнадёжность, опущенные руки, «всё равно ничего не выйдет» – это триумф российской пропаганды. Мы должны понимать, что на силу нужно отвечать силой. Важно, чтобы сформировались такие группы, которые не позволят так называемым силовым структурам похищать людей с акций, затем увозить их и пытать.



Пока мы не придём к этому и не поймём, что силе нужно противостоять силой, мы всегда будем в обороне. Мы должны осознавать, что силу можно победить только силой. Пока мы физически не начнём защищать себя, пока не дадим ответ насильникам и палачам, пока не начнём действовать точно так же, как действует русский Иванишвили, мы всегда будем в режиме обороны.



Важно, чтобы все высказались по поводу отмены «Единого национального движения». Те, кто молчат, такие, как партия Гахария, на мой взгляд, являются карманной оппозицией Бидзины Иванишвили», – заявил Леван Хабеишвили.





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