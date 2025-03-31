

Жалоба Мзии Амаглобели в ЕСПЧ будет отправлена в ближайшее время - адвокат

31.03.2025 17:38





Жалоба Мзии Амаглобели в Страсбургский суд будет отправлена в ближайшее время, - указанное заявление в Батумском городском суде, где проходит процесс учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, сделала ее адвокат Майя Мцариашвили.



Что касается самого судебного процесса, по заявлению адвоката, сторона защиты все равно осуществит люстрацию того, что обвинение является манипулированным.



«Несмотря на то, что только сейчас начинается рассмотрение дела по существу, Жалоба Мзии Амаглобели в Страсбургский суд будет отправлена в ближайшее время.



По этому делу речь пойдет о многих обстоятельствах, из которых видно, как система при участии многих ее ветвей работает против Мзии Амаглобели для того, чтобы она оставалась заложником и узником!



Батумский суд, начиная с первого суда и включая этот работает над тем, чтобы лишить сторону защиты доказательств, процессуальных средств, опираясь на которые, мы могли бы доказать, что обвинение является манипуляционным, и оно не имеет ничего общего с правосудием», - отметила адвокат.





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