

Парламентские комитеты приняли репрессивные законопроекты в третьем чтении

31.03.2025 18:01





Парламентские комитеты «Грузинской мечты» приняли репрессивные законопроекты в третьем чтении



Сегодня, 31 марта, парламентские комитеты, контролируемые правящей партией «Грузинская мечта», одобрили в третьем чтении сразу несколько спорных законопроектов, которые гражданское общество и независимые СМИ называют репрессивными.



Комитет по отраслевой экономике и экономической политике поддержал изменения в закон «О вещании», касающиеся:

• регулирования содержания телерадиоэфира;

• распространения этих норм также на онлайн-платформы вещателей;

• запрета иностранного финансирования для телеканалов и радиостанций, что, по мнению критически настроенных медиа, может окончательно задушить независимые СМИ, и так находящиеся в кризисе.



Журналисты утверждают, что под предлогом «повышения стандартов», правительство получает новые правовые и регуляторные рычаги политической цензуры.



В тот же день юридический комитет принял в третьем чтении т.н. «Акт о регистрации иностранных агентов», который власть называет аналогом американского закона FARA.



Депутат «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе заявил, что название проекта изменено: теперь он называется «Об акте о регистрации агентов иностранного влияния», чтобы точнее отразить термин Foreign — «иностранный».



Однако грузинские НПО и медиа-организации подчеркивают:



«Американский FARA не направлен против независимых НПО и свободной прессы. Иванишвили же использует »российский закон» в новой обёртке против гражданского общества».



Центр социальной справедливости, сравнивший FARA и грузинский законопроект, отмечает, что перенос FARA в грузинскую реальность невозможен без учёта американской судебной практики и разъясняющих решений.



В США, чтобы субъект был зарегистрирован как агент, должно быть ясно, что он лоббирует интересы другого государства и действует не автономно, а по указке. Так, в реестре FARA есть пропагандистские СМИ как «Sputnik» и RT, но не зарегистрированы такие независимые издания, как британский The Guardian.





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