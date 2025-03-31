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Парламентские комитеты приняли репрессивные законопроекты в третьем чтении
31.03.2025 18:01
Парламентские комитеты «Грузинской мечты» приняли репрессивные законопроекты в третьем чтении
Сегодня, 31 марта, парламентские комитеты, контролируемые правящей партией «Грузинская мечта», одобрили в третьем чтении сразу несколько спорных законопроектов, которые гражданское общество и независимые СМИ называют репрессивными.
Комитет по отраслевой экономике и экономической политике поддержал изменения в закон «О вещании», касающиеся:
• регулирования содержания телерадиоэфира;
• распространения этих норм также на онлайн-платформы вещателей;
• запрета иностранного финансирования для телеканалов и радиостанций, что, по мнению критически настроенных медиа, может окончательно задушить независимые СМИ, и так находящиеся в кризисе.
Журналисты утверждают, что под предлогом «повышения стандартов», правительство получает новые правовые и регуляторные рычаги политической цензуры.
В тот же день юридический комитет принял в третьем чтении т.н. «Акт о регистрации иностранных агентов», который власть называет аналогом американского закона FARA.
Депутат «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе заявил, что название проекта изменено: теперь он называется «Об акте о регистрации агентов иностранного влияния», чтобы точнее отразить термин Foreign — «иностранный».
Однако грузинские НПО и медиа-организации подчеркивают:
«Американский FARA не направлен против независимых НПО и свободной прессы. Иванишвили же использует »российский закон» в новой обёртке против гражданского общества».
Центр социальной справедливости, сравнивший FARA и грузинский законопроект, отмечает, что перенос FARA в грузинскую реальность невозможен без учёта американской судебной практики и разъясняющих решений.
В США, чтобы субъект был зарегистрирован как агент, должно быть ясно, что он лоббирует интересы другого государства и действует не автономно, а по указке. Так, в реестре FARA есть пропагандистские СМИ как «Sputnik» и RT, но не зарегистрированы такие независимые издания, как британский The Guardian.
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