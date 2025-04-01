

Член «Мечты»: Кавелашвили точно не поедет на Красную площадь

01.04.2025 10:44





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе называет «маразмом» заявления оппозиции о том, что Михаил Кавелашвили – президент, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть общественности, намерен отправиться 9 мая в Москву, на Парад Победы.



«Нельзя серьезно отвечать на вопрос, поедет ли Кавелашвили в Москву 9 мая. Даже если вы серьезно ответите то будет 0,1% того, что допускаете это. Нет, Кавелашвили точно не поедет на Красную площадь 9 мая или что-то в этом роде. Нельзя так, это такой маразм, рассчитанный на что-то, на нереалистичную чушь, что на это даже не стоит отвечать серьезно.



Как вы можете оскорблять себя и спрашивать, поедет ли Кавелашвили в Кремль? Вы можете на это серьезно ответить? Я думаю, что нет. Цель этого – несерьезность и вредность, эти люди действительно достигли дна, если вы делаете брифинг по этому поводу в нынешней ситуации и говорите об этом серьезно сегодня, и вы приурочиваете это к 9 мая – это, во-первых, абсолютный пик неуважения к себе, а во-вторых, кто-то думает, что есть такие люди, которые в это поверят», — сказал Мамука Мдинарадзе.



Информацию о том, что так называемый президент Иванишвили Кавелашвили может посетить Москву 9 мая и выступить на Красной площади, распространил вчера один из лидеров ЕНД Леван Саникидзе.



SOVA

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