

В британском парламенте заслушают доклад Зурабишвили о российской дезинформации

01.04.2025 10:46





Пятый президент Грузии выступит в Комитете по иностранным делам парламента Великобритании. Как заявляют в британском ведомстве, Саломе Зурабишвили выступит с докладом о российской дезинформации.



«На сессии будет обсуждаться дезинформация в контексте российского вмешательства и спорных выборов в октябре 2024 года в Грузии», — говорится в заявлении.



Заседание Комитета по иностранным делам британского парламента состоится во вторник, 1 апреля (в 17:00 по тбилисскому времени). Саломе Зурабишвили примет в нем участие в удаленном формате.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





