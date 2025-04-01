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В британском парламенте заслушают доклад Зурабишвили о российской дезинформации


01.04.2025   10:46


Пятый президент Грузии выступит в Комитете по иностранным делам парламента Великобритании. Как заявляют в британском ведомстве, Саломе Зурабишвили выступит с докладом о российской дезинформации.

«На сессии будет обсуждаться дезинформация в контексте российского вмешательства и спорных выборов в октябре 2024 года в Грузии», — говорится в заявлении.

Заседание Комитета по иностранным делам британского парламента состоится во вторник, 1 апреля (в 17:00 по тбилисскому времени). Саломе Зурабишвили примет в нем участие в удаленном формате.


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