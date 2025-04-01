

Страны G5+ заявили о готовности ввести новые санкции против России

01.04.2025 10:48





Германия, Франция, Италия, Польша, Испания и Великобритания заявили о своей готовности усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел шести стран и главы европейской дипломатии Каи Каллас.



Страны готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, чтобы помешать ей вести войну против Украины, сказано в заявлении. Министры также вновь заявили, что российские активы в западных странах должны остаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине нанесенный ущерб.



Согласно заявлению, страны не примут никакое мирное соглашение, которое ограничит «военную и оборонную промышленность Украины или военное присутствие стран-партнеров в Украине».



«Не может быть никакого соглашения, которое ставит под угрозу евроатлантическую безопасность и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в заявлении.



Министры также призвали Россию прекратить «тактику затягивания» переговоров о прекращении огня, отметив, что Украина «продемонстрировала свою твердую приверженность миру», в том числе согласившись на полное прекращение огня без предварительных условий.



«Однако агрессия России против Украины не прекратилась. Вместо того чтобы навязывать новые условия и продолжать атаки на украинские города и инфраструктуру, которые приводят ко все большему числу жертв, Россия должна сейчас показать, что она серьезно настроена на прекращение своей войны», – сказано в заявлении.



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин проверяет, возможно ли ослабление санкций при администрации президента США Дональда Трампа. Часть стратегии Кремля – требование о подключении Россельхозбанка к SWIFT в рамках переговоров о перемирии в Чёрном море. По данным Bloomberg, требование для Россельхозбанка выдвинуто, чтобы проверить влияние Трампа на Европу. Источники агентства отмечают, что успех в этом вопросе может привести к постепенному смягчению санкционного режима.





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