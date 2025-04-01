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Штрафы за нарушение правил использования пиротехники вступают в силу с 1 апреля 2025 года
01.04.2025 10:51
С 1 апреля вступят в силу штрафы за нарушение правил использования пиротехнических изделий. В частности, продажа пиротехнического изделия лицу, не имеющему права владения и/или пользования им, влечет за собой штраф в размере 2000 лари.
Кроме того, приобретение пиротехнических изделий лицом, не имеющим на это права, влечет за собой штраф в размере 1000 лари. Кроме того, использование пиротехнических изделий с нарушением правил, установленных законодательством Грузии, влечет за собой штраф в размере 2000 лари.
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