

Byline Times публикует скандальное расследование о связях Иванишвили с окружением Путина

01.04.2025 10:59





Британское издание Byline Times опубликовало обширное расследование предполагаемых связей правящего олигарха Грузии Бидзины Иванишвили с российским режимом и коррупционными схемами.



По данным расследования, британская финансовая компания Hunnewell Partners, контролируемая лицами из окружения Иванишвили, участвовала в получении прибыли от краха коррупционной схемы в Узбекистане на сумму более 1,5 млрд долларов.



По данным издания, компания связана с Гульнарой Каримовой, дочерью бывшего президента Узбекистана, которая получала взятки от крупнейшей российской телекоммуникационной компании МТС. В результате скандала Hunnewell Partners также подала иск против компании в суд США.



Расследование Byline Times установило, что компания Hunnewell Partners, одним из основателей которой является Ираклий Рухадзе, связана с российским олигархом Романом Абрамовичем и действовала в его интересах.



Издание также исследовало влияние Hunnewell Partners на Грузию и писало, что компания активно участвовала в контроле над бизнесом и медиапространством Бидзины Иванишвили — включая покупку телекомпании «Имеди», которая сегодня считается главным пропагандистским инструментом правящей команды.



В расследовании утверждается, что связи между окружением Бидзины Иванишвили и окружением Путина могли повлиять на внутреннюю политику Грузии, свободу СМИ и демократические процессы.



Кроме того, в западных политических кругах обсуждается возможность введения санкций против Hunnewell Partners и телекомпании «Имеди».



Британские депутаты, включая лейбориста Блэра Макдугалла, уже призывают Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании начать расследование деятельности Hunnewell Partners и предполагаемого вмешательства в демократический процесс в Грузии.





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