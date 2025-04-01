

Зурабишвили извинилась перед военными за «Мечту»

01.04.2025 11:27





Пятый президент Грузии извинилась перед военными за политику «Грузинской мечты». Как заявила Саломе Зурабишвили в интервью телекомпании Pirveli, «режим Иванишвили намеренно борется с грузинскими вооруженными силами и генералами, поскольку не может их подчинить». Так она комментирует работу временной парламентской следственной комиссии по расследованию деятельности правительства «Национального движения»:



«Я хочу извиниться перед грузинской армией, потому что грузинская армия – это то, на чем стоит и будет стоять эта страна. (Хочу извиниться) За то, что с ними произошло в эти дни», — говорит Саломе Зурабишвили.



Президент выразила негодование по поводу того, что комиссия Теи Цулукиани, расследовавшая вопросы августовской войны 2008 года, потребовала ответов от генералов.



Поговорила Саломе Зурабишвили и на другие темы. Одна из таких – строительство порта Анаклия и вопросы, обсуждавшиеся во время ее встреч с президентом США Дональдом Трампом.



«Я сказала ему (Дональду Трампу), что Грузия может стать новой проблемой для Америки, которая может стать нестабильной, а может стать хорошим решением. В данном случае Трамп, который пришел в мир как своего рода строитель стабильности и начинает переговоры в Украине об этом, пусть даже временном прекращении огня, не имеет никакого желания создавать нестабильную ситуацию в важном регионе.



Например, Армения стала стратегическим партнером Америки. Трамп вообще не хочет, чтобы Китай входил в Анаклию, то есть это не вписывается в его политику», — заявила президент Зурабишвили.



SOVA

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