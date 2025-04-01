

Саломе Зурабишвили: «Режим правителя держится на олигархате, пропаганде и насилии, заимстованной у РФ»

01.04.2025 13:00





Речь президента Грузии Саломе Зурабишвили, произнесённая 31 марта 2025 года, в честь годовщины референдума о независимости:



Ровно 34 года назад был заложен фундамент современного, независимого грузинского государства. 31 марта 1991 года 90,7% грузинских избирателей сделали свой выбор — вернули себе страну, проголосовали за независимость, за окончательное завершение российской оккупации. Добиться этого после 70 лет советского и российского ига было непросто — и обществу нелегко было поверить в возможность такого исхода.



И тогда недоверие, уныние, конформизм, двойные стандарты и корысть заслоняли дорогу к освобождению и затушёвывали надежду на победу. Но и тогда были те, кто верил в будущее Грузии, кто был уверен в неизбежности свободы… И они сделали то, что многим казалось невозможным. Они сделали это мирным путём. Совершили смелый шаг — с верой и решимостью. Кто мог бы представить, что Грузия одержит такую убедительную победу, что так ясно выразит свою волю и единство?



Наверняка и тогда находились те, кто повторял: «Россия никогда не отпустит, режим никогда не отступит!» — и всё же заставили отступить! Эта победа далась нелегко — она стала итогом боёв 1921 года, восстаний 1923–24 годов, демонстраций в защиту грузинского языка 14 апреля 1978 года и трагедии 9 апреля 1989-го. Именно стойкость в борьбе, непоколебимая вера и мужество лидеров привели к референдуму, к объявлению независимости 9 апреля и к 26 мая — дню нашей свободы.



Борьба Грузии всегда была неравной — как с внешними, так и с внутренними врагами. Но Грузия всегда побеждала, потому что за ней стояла мирная армия борцов за свободу. И сегодня эта мирная армия стоит на проспекте Руставели и на улицах наших городов. Стоит и сопротивляется несправедливости, насилию, порабощению и оккупации. И сегодня вы — стоящие здесь, под холодом зимы, под струями водомётов, перед безликими и бездушными агрессорами, — снова с той же решимостью говорите «нет» господству чужой страны, чужого режима.



С вами стоит вся Грузия, стоят герои всех времён нашей истории, стоят зачинатели 31 марта — Звиад и Мераб — и мы слышим их голос: «Вы ещё увидите, как Грузия станет свободной! Но помните: если в независимом государстве вы прекратите борьбу за свободу, вы потеряете и её, и страну!» Вы продолжаете ту борьбу, которую мы никогда не оставляли — то за независимость, то за свободу, и всегда за справедливость.



Уже 124 дня вы стоите здесь и требуете вернуть то, что по воле народа, по закону и Конституции принадлежит нам: наш непоколебимый выбор — независимость, свободу и европейское будущее. И эта борьба уже принесла результаты! Массовые протесты против «российского закона» привлекли международное внимание и поддержку, в результате чего Грузия получила статус кандидата в ЕС! Это сделали вы! Это не мелочь — непрерывный протест донёс наш голос до всего мира и показал способность общества мобилизоваться ради новых выборов и европейского будущего.



Демократический мир поддерживает грузинский народ, нашу борьбу и справедливые требования.



Это тоже ваша победа!



Прошло пять месяцев после выборов, и ни одна демократическая страна не признала их сфальсифицированные итоги и легитимность власти. Правящая партия — в международной изоляции. И в этом вы тоже победители: они пытаются пожать руки за границей, в то время как нас с вами приглашают на высоком уровне — меня, а не правящую партию. Это знак поддержки вашей борьбы. Я представляю там Грузию — я представляю вас.



Во время моего недавнего визита наши прибалтийские друзья просили передать вам: «Солидарность и поддержка — народу Грузии». То же сказал президент Макрон. Все заявления наших партнёров касаются ваших требований — новых выборов и освобождения узников совести.



Это ваша заслуга, что, несмотря на многочисленные мировые вызовы, справедливая борьба Грузии остаётся на повестке дня. Самое главное — пусть это ещё не победа, но уже достижение: режим не смог сломить грузинский народ. Ни насилием, ни страхом, ни «российскими законами», ни пропагандой. В этом протесте родилась настоящая гражданская солидарность и национальное единство.



Усиление репрессий со стороны правящей партии — лишь знак её провала. Они не смогли остановить протест, заглушить голос народа, подавить, запугать, разобщить. Сколько бы денег, рычагов и власти ни было в их руках — результата нет.



И нужно помнить: сила протеста не измеряется числом вышедших на улицу! Настоящая мера — это стойкость, когда протест длится четвёртый месяц. Один голос женщины — «Огонь по олигархии!» — это точная мера. Упорство одной матери — вот истинная мера!



В Гурии — взаимопомощь во время стихии, совместная оплата штрафов, стояние у судов — это единство. Это та сила, о которую бьётся режим. Сегодня мы — опора друг для друга против несправедливости. Именно солидарность и единство, выраженные в личном достоинстве и стойкости, выводят из себя правящую партию.



В этой борьбе рождается новая Грузия — по-настоящему грузинская и по-настоящему европейская. Сегодня, как в 1918-м и в 1991-м, это прочный фундамент: мы вернём себе независимое, демократическое и европейское государство, вырвем его из когтей России и её ставленников и вновь поведём по своему пути.



Борьба продолжается! Это праведная борьба, потому что мы опираемся только на себя, верим только себе!



Это борьба за Грузию — за все регионы, за всех людей. Это не борьба за чью-то личную власть — не за возвращение, не за приход к власти. Это борьба за спасение страны. И в этой борьбе мы едины. Вы, кто стоит с такой гордостью и стойкостью, не продаёте, не отдаёте и не обмениваете Родину ни на что. Против вас — узкая группа, служащая одному человеку и внешним силам, защищающая лишь своё богатство и личные интересы. Многие из них не только не признают, что служат России, но даже боятся открыто заявить о своей позиции и прячутся за российским пропагандистским лозунгом: «Что, вы хотите войны?»



Сегодня этот режим держится на трёх опорах:



Финансовых интересах окружения олигарха;

Российской пропаганде и её носителях;

Системе насилия, заимствованной у России.

Ответ на главный вопрос — как долго продлится и как победить этот режим — кроется в разрушении этих опор. Это непростой, но мирный путь. Это путь, который приведёт Грузию к свободе.



Наша сила — в ненасилии. Правящая партия отчаянно хочет втянуть нас в насилие — и проиграет, если это случится. Мы не дадим ей этого шанса. Мы продолжаем борьбу по закону и по Конституции.



Я — с вами! Пока легитимный парламент не сформирует легитимное правительство и не изберёт следующего президента, я останусь верна своей присяге — служить стране, защищать Конституцию, отстаивать волю и интерес народа.



Чтобы достичь цели, уличный протест должен обрести политическую форму. Поэтому я предлагаю — и сегодня публично объявляю — создать «Платформу сопротивления» с участием всех проевропейских сил.



Её принципы: Новые свободные выборы и освобождение узников совести.



Платформа объединит усилия оппозиции в координации позиций и действий, чтобы противостоять разрушению грузинской государственности и европейского пути. Она будет разрабатывать согласованные позиции, представлять их внутри страны и за её пределами, координировать действия, создавать совместную стратегию с гражданским обществом и протестными группами.



Платформа признаёт «Грузинскую хартию» как совместную программу возвращения Грузии на путь демократии и евроинтеграции.



Начинается новый этап!



Не бойтесь, если на Руставели не всегда много людей. Не верьте тем, кто сеет панику, слухи, разделяет и сталкивает. Пусть не вселяет в вас страх ни чья продажность, ни купленные предатели, ни уныние.



Мы очень многие. Каждый день режим рождает новых противников: семьи несправедливо осуждённых, школьники, которым отнимают будущее, эмигранты, не видящие перспектив возвращения, предприниматели, лишённые средств к существованию. Все они пополняют ряды сопротивления. Кто остался у режима? Горстка, получающая прибыль — премии, тендеры, земли. Те, кому не стыдно служить режиму. Но их всё меньше.



Сегодня — 31 марта — я не могу не сказать о позоре, который навязывают нам. Это «следственная комиссия» Теи Цулукиани. Это не о правде и не о справедливости, это месть. Но особенно страшен замысел режима — уничтожение грузинской армии, её деморализация и оскорбление. Это антигосударственное преступление.



Правитель, замышляющий такое против своей армии и народа — враг нашего государства, нашей независимости и нашего будущего. Он — враг каждого гражданина!



Именно сегодня, в день нашей свободы, мы не дадим месту ни отчаянию, ни безнадёжности. И этот замысел — разделить нас — не пройдёт. Мы знаем: народ Грузии не допустит исполнения плана врага — внешнего и внутреннего. Он восстанет. Он не позволит врагу победить.



Я знаю точно: наша борьба продолжится — до победы!

Да здравствует Грузия!



Источник: Civil Georgia

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