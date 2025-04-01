

Анна Бучукури: любая истерика по поводу объединения неприемлема

01.04.2025 14:05





«Говоря о координации, для нас приоритетом, стоящим выше партийных интересов, является скорейшее возвращение политзаключённых домой и защита европейского будущего страны», – заявила член партии «Гахария – За Грузию» Анна Бучукури.



По словам Бучукури, у партии «Гахария – За Грузию» нет проблем в коммуникации с кем-либо по этим двум вопросам.



«Что именно имела в виду госпожа Зурабишвили, говоря о «фронте», не могу сказать, у меня нет информации. Возможно, она сама объяснит и расскажет подробнее. У меня нет информации о новой платформе. Есть два вопроса, по которым мы будем координировать действия, в том числе с госпожой Саломе: освобождение политзаключённых и защита европейского будущего Грузии. Остальные вопросы для нас неактуальны.



Что касается вчерашней акции, то я, моя команда и большинство граждан Грузии там стояли не из-за освобождения Михаила Саакашвили. Это ещё раз доказывает, что «Национальное движение» не смогло переступить через узкопартийные интересы. Госпожа Зурабишвили не уточнила, чем эта платформа отличается от уже существующей, поэтому нам следует подождать её разъяснений. Любая истерия вокруг объединения для нас неприемлема. Я особенно часто слышала такую истерику от «Национального движения», но когда доходит до дела и спрашиваешь, чего они хотят, никто не может ответить.



Вчера «Нацдвижение» попыталось поставить вопрос Михаила Саакашвили рядом с Андро Чичинадзе. Это не тот путь, а если действительно хотят добиться результата, должны действовать иначе», – заявила Бучукури.



Кроме того, по её словам, на вчерашней акции «Нацдвижение» попыталось поставить вопрос Саакашвили рядом с «узниками совести».



«Нацдвижение» всегда было для нас красной линией, остаётся таковой и сегодня, и так будет в будущем. В этом плане ничего не изменилось. Однако повторюсь: когда речь идёт о требовании скорейшего освобождения политзаключённых и защите европейского будущего страны, у нас нет проблем в коммуникации, тем более с Саломе Зурабишвили», – подчеркнула Анна Бучукури.





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