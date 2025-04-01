

Спорная следственная комиссия будет изучать и «антигосударственные» действия, совершенные после 2012 года

01.04.2025 14:15





Наряду с расширением полномочий Временной следственной комиссии, созданной в парламенте, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности, меняется и ее название. Парламентская следственная комиссия будет функционировать как «Временная парламентская следственная комиссия по расследованию деятельности правящего режима в 2003–2012 годах, политических должностных лиц этого режима, а также действующих и бывших должностных лиц, связанных с политическими партиями с 2003 года по настоящее время».



Планируемая поправка в соответствующее постановление о расширении полномочий временной следственной комиссии была представлена парламенту на пленарном заседании 1 апреля.



Как заявил на заседании член «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия, следственная комиссия больше не будет ограничиваться антигосударственными и преступными деяниями, совершенными до 2012 года, а мандат комиссии будет распространяться и на период после 2012 года. По словам Кирцхалия, «общественность увидит, чем занимались эти люди после 2012 года».



Источник: SOVA

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