

В окончательном чтении утверждён грузинский аналог закона FARA

01.04.2025 16:35





Парламент, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности, принял закон «о регистрации иностранных агентов», который, по утверждению правящей партии, является аналогом американского FARA и его дословным.



Вышеупомянутый закон был принят в Соединенных Штатах в 1930-х годах для подавления нацистской и советской пропаганды. Целью FARA является контроль прямого влияния иностранной силы на внутреннюю политику, когда субъекты, финансируемые из-за рубежа, не действуют автономно и полностью подчиняются указаниям.



По данным грузинских неправительственных и медийных организаций, закон FARA в США не препятствует деятельности независимых неправительственных организаций и свободных СМИ, в то время как «незаконное правительство Иванишвили хочет переиначить российский закон, принятый против гражданского сектора».



В документе определены понятия агента иностранного принципала (физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента — ред.) и иностранной силы.



Законопроект регулирует следующие вопросы:



• вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала;

• вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;

• вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;

• вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;

• вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.



В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.



Обеспечивать исполнение закона будет поручено Антикоррупционному бюро.





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