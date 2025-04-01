

Прокуратура предъявила обвинения Мамуке Хазарадзе по факту неявки на заседание следственной комиссии

01.04.2025 17:52





Прокуратура предъявила обвинения лидеру коалиции «Сильная Грузия» Мамуке Хазарадзе по факту неявки на заседание парламентской следственной комиссии. Обвинение в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, говорится в заявлении ведомства.



«Следствие установило, что обвиняемый был вызван на заседание временной следственной комиссии, созданной в парламенте Грузии для расследования деятельности режима и политических должностных лиц, действовавшего в 2003-2012 годах режима, 25 марта с целью дачи объяснений.



Несмотря на то, что Мамуке Хазарадзе 22 марта был вручен соответствующий документ, подписанный председателем комиссии, и он был осведомлен об обязанности явиться на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии, а также был предупрежден об ответственности, предусмотренной законодательством в случае неявки, он по необоснованной причине не явился на заседание временной следственной комиссии, что составило невыполнение законного требования Временной следственной комиссии Парламента Грузии», — говорится в заявлении ведомства.



Мамуке Хазарадзе предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса «невыполнение требования Временной следственной комиссии парламента Грузии», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.





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