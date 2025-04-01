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Парламент запретил грузинским вещателям получать зарубежное финансирование
01.04.2025 17:55
Парламент Грузии утвердил в третьем чтении законопроект «О вещании», который запрещает телеканалам получать финансирование из-за рубежа.
На сегодняшнем пленарном заседании законопроект поддержали 86 депутатов. Согласно принятому решению, запрет распространяется и на социальную рекламу.
В частности, в закон добавляется статья, согласно которой вещателю запрещается получать прямое или косвенное финансирование в обмен на размещение социальной рекламы.
Закон также запрещает вещателям получать от иностранной силы прямое или косвенное финансирование – денежные средства или другие материальные ценности.
Кроме того, будет запрещено приобретение иностранной силой услуг вещателя (за исключением коммерческой рекламы и размещения продукции), а также прямое или косвенное финансирование либо софинансирование подготовки и трансляции программ.
В законе уточняется, что «иностранной силой» для его целей считаются:
• субъекты, входящие в систему власти иностранного государства;
• физические лица, не являющиеся гражданами Грузии;
• юридические лица, не зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии;
• организации, включая фонды, ассоциации, корпорации, союзы и другие объединения, созданные на основе иностранного или международного права.
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