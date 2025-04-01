

Парламент запретил грузинским вещателям получать зарубежное финансирование

01.04.2025 17:55





Парламент Грузии утвердил в третьем чтении законопроект «О вещании», который запрещает телеканалам получать финансирование из-за рубежа.



На сегодняшнем пленарном заседании законопроект поддержали 86 депутатов. Согласно принятому решению, запрет распространяется и на социальную рекламу.



В частности, в закон добавляется статья, согласно которой вещателю запрещается получать прямое или косвенное финансирование в обмен на размещение социальной рекламы.



Закон также запрещает вещателям получать от иностранной силы прямое или косвенное финансирование – денежные средства или другие материальные ценности.



Кроме того, будет запрещено приобретение иностранной силой услуг вещателя (за исключением коммерческой рекламы и размещения продукции), а также прямое или косвенное финансирование либо софинансирование подготовки и трансляции программ.



В законе уточняется, что «иностранной силой» для его целей считаются:



• субъекты, входящие в систему власти иностранного государства;



• физические лица, не являющиеся гражданами Грузии;



• юридические лица, не зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии;



• организации, включая фонды, ассоциации, корпорации, союзы и другие объединения, созданные на основе иностранного или международного права.





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