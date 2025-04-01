

Вашадзе: Режим пытается наказать всех, кто не мирится с его ложью и несправедливостью

01.04.2025 19:09





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе откликается на обвинения, предъявленные лидеру коалиции «Лело — Сильная Грузия» Мамуке Хазарадзе.



Как пишет Вашадзе в соцсети, данный процесс является политической расправой и не имеет никакого отношения к правосудию.



«Текущий процесс против Мамуки Хазарадзе - это однозначно политическая расправа, не имеет никакой связи с правосудием.



Режим пытается наказать всех, кто не мирится с его ложью и несправедливостью, но у него это не выйдет!



Полная солидарность с Мамукой!



Иванишвили не сможет остановить эту борьбу, и он обязательно потерпит поражение!» - написал Георгий Вашадзе.



Для справки, прокуратура предъявила обвинения лидеру партии «Сильная Грузия» Мамуке Хазарадзе. Как говорится в заявлении прокуратуры, в установленный законом срок ведомство обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.



Следует отметить, что статья 349 Уголовного кодекса, по которой предъявлено обвинение Хазарадзе, подразумевает «невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года, лишением права занимать должность или на деятельность сроком до трех лет.





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