

Бокучава: ЕНД будет сотрудничать с Зурабишвили по мере необходимости

01.04.2025 19:12





«Национальное движение» не дистанцируется ни от одного формата, нацеленного на совместную работу оппозиции для победы над режимом Иванишвили, - написала в соцсети председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава относительно «комитета сопротивления», представленного Саломе Зурабишвили.



««Национальное движение» не дистанцируется ни от одного формата, нацеленного на совместную работу оппозиции для победы над режимом Иванишвили, какими бы низкими ни были наши ожидания относительно его эффективности. Эти ожидания основаны на прошедших 5 месяцах, в течение которых «Национальное движение» участвовало во всех встречах, организованных Саломе Зурабишвили, но мы увидели очень лимитированные результаты в плане формирования единых позиций. В оппозиции не существует единых позиций по таким фундаментальным вопросам, как комиссия по войне 2008 года, запрет партий и выборы местного самоуправления.



Саломе Зурабишвили изначально занимала твердую позицию в связи с недопустимостью участия в выборах местного самоуправления, но и тут изменила мнение, учитывая позицию Гахария. Мы будем сотрудничать с этим форматом в зависимости от вопросов, по мере необходимости.



Будет ли речь о недопустимости участия в выборах в местное самоуправление до освобождения политзаключенных и назначения парламентских выборов? Ясно, мы присоединимся к формату, но сегодня, когда режим Иванишвили упраздняет государство и передает нас России, не так уж много времени, чтобы тратить его на форматы, которые являются иллюзорными и церемониальными», — написала Бокучава в соцсети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





