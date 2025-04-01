

Саломе Зурабишвили выступила в Комитете по иностранным делам британского парламента

01.04.2025 19:14





«Все фотографии и видео, сделанные во время 125-дневной акции протеста, свидетельствуют о том, что она абсолютно мирная, но это происходит потому, что в Грузии больше нет системы правосудия», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в Комитете по иностранным делам британского парламента.



В своем выступлении Зурабишвили рассказала о текущей ситуации в Грузии и отметила, что некоторые из арестованных во время протестов остаются в тюрьме, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.



«В октябре прошлого года у нас прошли выборы, которые подверглись широкой критике, и со временем мы все больше узнаем о том, насколько масштабной и изощренной была операция, вдохновленная Россией и российскими методами. В результате политические партии отказались войти в парламент и признать его легитимным. Парламент собрался неконституционным образом, с нарушением конституции. Вскоре после выборов, менее чем через месяц, нелегитимный премьер-министр сделал заявление о том, что он приостанавливает обсуждение вопроса о вступлении в Евросоюз. Манипуляции с выборами, мошенничество и заявление премьер-министра привели к началу масштабных протестов в Грузии, которые продолжаются до сих пор», — заявила Зурабишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, протесты продолжаются в разных частях страны и охватывают разные сегменты страны, поскольку практически каждый человек в той или иной степени подвергся репрессивным законам.



«Вы, вероятно, слышали о «российском законе», который был копией того, что делает Россия для подавления гражданского общества. В Грузии этот процесс развивается чрезвычайно быстро, и практически каждый новый день у нас появляются новые законы, которые также являются копией того, что делает Россия — с насилием на улицах, похищениями людей из собственных домов, из метро, их исчезновением, а затем нахождением их в каком-нибудь отделении полиции. Около 400 человек были задержаны в разное время, некоторые по административным, некоторые по уголовным обвинениям, несмотря на то, что этот протест носил абсолютно мирный характер. Около 50 из них все еще остаются в тюрьме и им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет. К людям, хорошо известным в обществе, относятся как к преступникам. Все фотографии и видеозаписи, сделанные во время 125-дневного протеста, показывают, что он абсолютно мирный, но это происходит потому, что в Грузии больше нет системы правосудия», — заявила Зурабишвили.





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