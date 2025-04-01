

Хазарадзе: Ничто не изменит моего отношения к тому, что страна захвачена и ее необходимо спасти

01.04.2025 19:16





«Прокурор предъявил мне обвинение, и, скорее всего, завтра в суде мы узнаем, в чем заключаются обвинения», — заявил журналистам лидер «Лело» Мамука Хазарадзе после того, как покинул прокуратуру.



«Прокурор предъявил мне обвинение, и, предположительно, завтра в суде мы узнаем, что это обвинение включает в себя. Хочу еще раз очень четко заявить, что какая бы статья или наказание ни были указаны в этом обвинении, это никоим образом не изменит моей позиции, которая заключается в том, что нашу страну захватили, выборы захватили, страну надо спасать, что комиссия — это цирк, и не только цирк, который дискредитирует страну, ее национальные интересы, наших военных и павших героев. Борьба будет вестись абсолютно до конца. Никто не сможет изменить это мнение», — заявил Мамука Хазарадзе.





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