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Доклад омбудсмена Грузии: 2024 год — нарушение прав граждан на протестах


01.04.2025   19:20


Согласно новому ежегодному отчету Народного защитника, 2024 год стал особенно тяжелым в контексте нарушений прав человека на протестах в Грузии. Основными проблемами названы массовые случаи нарушения принципа неприкосновенности человеческого достоинства и запрета на пытки и бесчеловечное обращение, гарантированных Конституцией и международными договорами.

В отчете уделено особое внимание весенним и зимним протестам, на которых фиксировались многочисленные случаи жестокого и унижающего достоинство обращения. Только с 15 апреля 2024 года по 1 марта 2025 года Народный защитник и его представители посетили 624 задержанных или пострадавших на акциях протеста; 360 из них (57,7%) сообщили о плохом обращении. Среди задержанных весной — 93 из 182 (51,1%), а среди задержанных зимой — 267 из 442 (60%) заявили о том же.

Документ подчеркивает — именно безнаказанность полицейских за весеннее насилие и отсутствие эффективных мер профилактики (в том числе идентификационных знаков у спецназа) стали предпосылкой для ещё более масштабного применения непропорциональной силы зимой. При этом, ни один сотрудник правоохранительных органов за все это время не был привлечен к ответственности.

Нарушения были системными
По мнению омбудсмена, в действиях спецслужб весной и зимой прослеживались системные и в ряде случаев масштабные проявления жестокого обращения, в том числе пыток. Однако расследования начаты лишь по статьям о превышении служебных полномочий с применением насилия. Это, по мнению авторов отчета, не отражает ни реальную тяжесть, ни масштабы происходящего. Статьи, прямо предусматривающие ответственность за пытки, угрозу пытками и бесчеловечное обращение, применены не были.

Из 624 лиц, посетивших представителей омбудсмена, значительная часть сообщила об избиениях, угрозах и унижениях со стороны не только полиции, но и неизвестных лиц, нападениях на журналистов, телефонных угрозах. В двух зафиксированных видео эпизодах нападавшие полицейские были без масок, их легко можно было идентифицировать, но уголовные дела не возбуждены. Зато задержаны были сотни протестующих.

Основные выводы Народного защитника:

• Пытки, унижающее и бесчеловечное обращение носили системный характер. Несколько десятков человек сообщают об одинаковых методах насилия со стороны спецназа.

• Спецназовцы не носят идентификационные знаки, что делает невозможной их идентификацию.

• МВД отказывается помогать в установлении личностей нападавших сотрудников, что мешает расследованию.

• Даже когда насильников можно было бы идентифицировать (напр., в случае депутата Алеко Элисашвили), их не привлекли к ответственности.

• Расследования ограничиваются отдельными случаями и не касаются ответственности командиров или системных нарушений.

• Спецслужбы не предоставляют ни видеозаписей с камер, ни аудиозаписей переговоров, зачастую ссылаясь на противоречивые причины.

• Государство выборочно трактует статьи УК о преследовании по признаку нетерпимости.

• В отношении активистов и журналистов применялось насилие, но никто из нападавших наказан не был.
Массово фиксируются случаи изъятия телефонов и личных вещей у задержанных, в том числе с последующей проверкой данных.

• Были случаи угрозы изнасилования со стороны сотрудников Департамента спецназначения МВД.

• Нарушения были зафиксированы и в отношении несовершеннолетних, женщин, людей с инвалидностью.

• Были случаи публичного унижения задержанных — полное раздевание, принуждение к приседаниям, оскорбления.

• По фактам пыток и избиений в автозаках и «живых коридорах» возбуждены дела, но пока нет наказанных.

Применение спецсредств

Отдельный раздел отчета посвящен применению спецсредств: слезоточивого газа, перцового спрея, водометов и резиновых пуль. В нескольких случаях зафиксированы тяжелые травмы, включая переломы костей черепа и необходимость хирургического вмешательства. Несмотря на официальные запросы, МВД не подтвердило применение резиновых пуль в начале мая, проигнорировав часть вопросов спец.ведомства.

Журналисты — мишень

Особенно серьезные нарушения прав журналистов зафиксированы в ходе осенне-зимних протестов. Были случаи физического насилия, оскорблений, повреждения техники и воспрепятствования работе. Некоторые журналисты получили травмы, потребовалась госпитализация. Один из них, Гурам Рогава, был избит в прямом эфире.

По данным Народного защитника, ни один из нападавших на журналистов и участников протестов не был установлен и наказан. Омбудсмен требует эффективного расследования и создания безопасной среды для работы СМИ.

С учетом масштабности и специфики зафиксированных нарушений, Народный защитник называет 2024 год особо тревожным в истории правозащитной ситуации в Грузии. Власти обвиняются в создании атмосферы безнаказанности, злоупотреблениях и несоблюдении основных международных стандартов прав человека.


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