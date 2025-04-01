

Основатель Ассоциации реформ: Ираклий Рухадзе не чурается защищать интересы российских олигархов

01.04.2025 19:23





Бывший замглавы МИД Грузии, основатель Ассоциации реформ Серги Капанадзе комментирует расследование британского издания Byline Times о связях с Москвой основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и бизнесмена Ираклия Рухадзе.



«Самым важным и интересным выводом расследования является то, что Ираклий Рухадзе через свою компанию контактировал с различными российскими олигархами и, одновременно, является лицом, которому принадлежит телекомпания Imedi и который продвигает российские интересы посредством распространения там пропаганды.



Это не первый случай, когда в британской прессе упоминается Рухадзе, когда упоминаются его компании и его коррумпированные деловые интересы, и примечательно, что чем больше света будет проливаться на деловую активность Рухадзе и его олигархические связи, тем больше, естественно, будет интерес к Грузии, включая санкции.



То есть, схема, которую эти люди, в данном случае господин Рухадзе, вынашивали давно, судя по всему, на десятки и сотни миллионов, в том числе не чураясь защищать интересы российских олигархов, Абрамовича и других, и они думали, что все это прикрыто. Факт в том, что все это выходит на свет, и Рухадзе, Иванишвили, его бизнес-империя — все это одно целое», — говорит Серги Капанадзе.



Источник: SOVA

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