

Зурабишвили: У России есть определенные инструменты давления, и Бидзина Иванишвили один из них

01.04.2025 19:59





Российская пропаганда приобретает в стране значительное влияние, и в течение последних 2-3 лет Кремль регулярно хвалит руководство Грузии, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на слушаниях, состоявшихся в Комитете по иностранным делам парламента Великобритании.



Саломе Зурабишвили ответила на вопрос о том, как изменилась партия «Грузинская мечта» за последние 13 лет.



«Я бы сказала, что не последние 13 лет, потому что, когда они пришли к власти в 2012 году, они поступали в соответствии со своей программой. А их программой было продолжение евроатлантического пути Грузии. Именно эта правящая партия в 2018 году приняла статью, в которой говорится, что все институты в Грузии должны поддерживать европейский курс страны, и это стало общей целью для всех сил, действующих в Грузии. Это статья, к которой я прибегла во время импичмента. Ясно, что были изменения, которые начались примерно с 2021 года. «Грузинская мечта» начала упрочивать власть, ограничивать медиа и судебную систему. Это был медленный процесс, который усилился во время войны в Украине и началась прямая антиевропейская и антизападная риторика. Заявления о том, что Грузия не присоединится к санкциям, и что партнеры планировали открыть в Грузии второй фронт», - заявила Саломе Зурабишвили.



На вопрос, почему произошло такое изменение, Саломе Зурабишвили отметила, что «проевропейскость могла быть поверхностной».



«Возможно, проевропейскость была поверхностной и это было приемлемо, пока не возникли вызовы. Как только возникли вызовы, Россия начала осуществлять давление на тех людей, против которых у России есть определенные инструменты давления, и Бидзина Иванишвили один из них. Российская пропаганда в стране приобретает значительное влияние, и в последние 2-3 года Кремль регулярно хвалит руководство Грузии. Изменился также внешнеполитический и внутриполитический курс», - отметила пятый президент Грузии.





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