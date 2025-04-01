

Купрадзе: Прокуратура обратилась в суд по поводу применения меры пресечения в отношении Мамуки Хазарадзе

01.04.2025 22:17





Прокуратура обратилась в суд по поводу применения меры пресечения в отношении Мамуки Хазарадзе. Информацию об этом распространил в социальной сети один из лидеров «Лело-Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По словам Купрадзе, заседание в Тбилисском городском суде назначено 2 апреля в 13:00. Дело будет рассматривать судья Арсен Калатозишвили.



«Режим Иванишвили не теряет времени! После сегодняшнего предъявления обвинения прокуратура обратилась в суд по поводу применения меры пресечения в отношении Мамуки Хазарадзе», - написал Купрадзе в Facebook, добавив: »Ни шагу назад!»





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