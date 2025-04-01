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У парламента возобновилась акция протеста - Проспект Руставели перекрыт
01.04.2025 22:17
У парламента возобновилась акция протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели.
Участники акции скандируют: «Бойтесь силы народа»; «Наступает весна народа».
Протест у здания законодательного органа продолжается уже 125-й день.
Требования протестующих остаются неизменными — назначение новых выборов и освобождение задержанных во время акций.
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