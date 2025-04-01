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У парламента возобновилась акция протеста - Проспект Руставели перекрыт


01.04.2025   22:17


У парламента возобновилась акция протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели.

Участники акции скандируют: «Бойтесь силы народа»; «Наступает весна народа».

Протест у здания законодательного органа продолжается уже 125-й день.

Требования протестующих остаются неизменными — назначение новых выборов и освобождение задержанных во время акций.


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