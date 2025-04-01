

У парламента возобновилась акция протеста - Проспект Руставели перекрыт

01.04.2025 22:17





У парламента возобновилась акция протеста. Протестующие перекрыли проспект Руставели.



Участники акции скандируют: «Бойтесь силы народа»; «Наступает весна народа».



Протест у здания законодательного органа продолжается уже 125-й день.



Требования протестующих остаются неизменными — назначение новых выборов и освобождение задержанных во время акций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





