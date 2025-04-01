

Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины

01.04.2025 22:32





Россия считает неприемлемыми для себя предложения президента США Дональда Трампа о завершении войны против Украины. Они якобы не решают "проблем" агрессора.



Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.



Рябков пожаловался, что Трамп якобы не "посылал сигнал" в Киев о необходимости прекращать войну. Американцы "только пытаются" найти схему, которая позволит вначале добиться прекращения огня.



"Затем (США хотят - ред.) перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - добавил чиновник страны-агрессора.



Он заявил, что Москва якобы "серьезно относится" к предложениям США по завершению войны, но "не может принимать их как есть".



"У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", - добавил Рябков.



Предложения США

Напомним, США в марте предложили Украине и России начать полное перемирие на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский сразу согласился на такую инициативу, а российский диктатор Владимир Путин начал выдумывать условия.



В частности, диктатор хочет, чтобы все страны Запада перестали передавать Украине военную помощь во время действия такого прекращения огня.



Без дополнительных условий Россия согласилась только на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Но договоренностей войска РФ не соблюдают - они уже несколько раз атаковали энергетику Украины за неделю действия такой формы перемирия.





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