

У переговорщика Путина по Украине обнаружили недвижимость в стране НАТО на миллиарды

01.04.2025 22:35





Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался владельцем недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей, выяснил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). По данным расследователей, в том числе чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость — 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на иностранные фирмы Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю в 2018 году учредил на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Олександр Дмитриев. На него и жену чиновника Наталью Попову, которая дружит с дочерью президента России Катериной Тихоновой, также оформлен кипрский офшор Giscono Holdings Limited.



Помимо недвижимости в стране НАТО, коей является Франция, у Дмитриева есть две квартиры общей площадью 980 м² в Дубае (ОАЭ) за 8,5 млн евро. Они занимают целый этаж в жилом комплексе IL Primo района Burj Khalifa. Кроме того, чиновнику принадлежат более пяти квартир в Москве. Две из них стоимостью 1,8 млрд рублей располагаются в доме на Малой Бронной. Еще одна — в ЖК «Кутузовский 12» — была куплена Поповой в 2020 году за 213 млн рублей. Также жена Дмитриева владеет 200-метровой квартирой в ЖК «Остров фантазий». Две другие квартиры в том же комплексе оформлены на ее брата Павла Попова. Суммарная стоимость всех трех объектов — 468 млн рублей. Кроме того, на тещу Дмитриева записан 1500-метровый дом в Барвихе за 1,25 млрд рублей. Деньги на покупку 70-летней пенсионерке выдал офшор Giscono Holdings Limited.



Все перечисленные активы появились у Дмитриева и его родственников после того, как он возглавил РФПИ — госструктуру, которая распоряжается бюджетными деньгами. Чиновник находится в черном списке США, Великобритании, Австралии, но не попал под санкции Евросоюза. Таким образом он и его жена могут свободно пользоваться своей французской недвижимостью.



До прихода в РФПИ в собственности Дмитриева числились квартира площадью 150 м² в ЖК «Дом на Озерковской» (Замоскворечье) и 500-метровый дом в коттеджном поселке на Новой Риге. Эта недвижимость оценивается в 420 млн рублей. Таким образом за время госслужбы суммарная стоимость активов чиновника увеличилась почти в 20 раз. Официальной зарплаты Дмитриева в РФПИ — около 55 млн рублей в год — на покупку всей этой недвижимости не хватило бы. У него есть и другие доходы: от Газпромбанка, РЖД, Транснефти. За последние два года они составили 660 млн рублей. Но даже этого недостаточно, чтобы объяснить происхождение потраченных миллиардов.



Помимо жилой недвижимости у родственников Дмитриева есть и коммерческая. В августе 2011 года его жена купила 200-метровое помещение на 44-м этаже комплекса «Город столиц» в Москва-Сити за 157 млн рублей. Сейчас там зарегистрированы совместные компании Поповой и Тихоновой. Спустя 10 лет Дмитриев и его жена приобрели еще четыре помещения общей площадью 810 м² в соседней высотке Нева Тауэрс. Их суммарная стоимость — 810 млн рублей.



Российский фонд прямых инвестиций был придуман и запущен Путиным, экс-президентом Дмитрием Медведевым и нынешней главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в 2011 году. По задумке, власти должны были выделять организации средства из бюджета, чтобы она привлекала частных иностранных инвесторов и суверенные фонды других государств и вкладывала в прибыльные проекты. Однако, как выяснил ФБК, на деле РФПИ оказался закрытой структурой, которая получила от государства $10 млрд, но не отчиталась, куда пошли эти деньги. На сайте лишь указано, что фонд инвестировал в экономику России 2,3 трлн рублей, а его портфель насчитывает более 100 неназванных проектов.



По данным ФБК, на самом деле основной функцией Дмитриева является выполнение заданий от Путина по линии «тайной дипломатии». Например, во время первого срока американского президента Дональда Трампа чиновник пытался организовать встречу с его командой и передать ему план своего начальника по примирению России и США. Об истинной роли Дмитриева может свидетельствовать и тот факт, что после начала переговоров между Москвой и Вашингтоном о завершении войны в Украине чиновник вошел в делегацию Кремля, которая приезжала на встречу с американцами в Саудовской Аравии.





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