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Британский депутат призывает правительство к ужесточению мер в отношении грузинских властей


02.04.2025   09:40


Британский депутат Джеймс Макклири призывает правительство Великобритании к ужесточению мер в отношении грузинских властей. На своей странице в социальной сети X он написал.

«Из Грузии поступают новые сообщения о задержаниях и ​​жестоком обращении с демонстрантами.

Элене Хоштария была освобождена, однако перед этим подверглась унизительному и оскорбительному обращению.

Правительству Великобритании следует занять более жесткую позицию в отношении действий правительства Грузии», — написал Макклири.


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