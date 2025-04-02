|
|
|
Британский депутат призывает правительство к ужесточению мер в отношении грузинских властей
02.04.2025 09:40
Британский депутат Джеймс Макклири призывает правительство Великобритании к ужесточению мер в отношении грузинских властей. На своей странице в социальной сети X он написал.
«Из Грузии поступают новые сообщения о задержаниях и жестоком обращении с демонстрантами.
Элене Хоштария была освобождена, однако перед этим подверглась унизительному и оскорбительному обращению.
Правительству Великобритании следует занять более жесткую позицию в отношении действий правительства Грузии», — написал Макклири.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна