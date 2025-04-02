

Британский депутат призывает правительство к ужесточению мер в отношении грузинских властей

02.04.2025 09:40





Британский депутат Джеймс Макклири призывает правительство Великобритании к ужесточению мер в отношении грузинских властей. На своей странице в социальной сети X он написал.



«Из Грузии поступают новые сообщения о задержаниях и ​​жестоком обращении с демонстрантами.



Элене Хоштария была освобождена, однако перед этим подверглась унизительному и оскорбительному обращению.



Правительству Великобритании следует занять более жесткую позицию в отношении действий правительства Грузии», — написал Макклири.





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