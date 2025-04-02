

50 американских сенаторов представили законопроект о новых санкциях в отношении России

02.04.2025 11:03





50 американских сенаторов представили законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России и тех акторов, которые поддерживают российскую агрессию в Украине, если Россия откажется от мира в Украине, - об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на веб-сайтах сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.



«Указанные санкции будут введены, если Россия откажется от добросовестных переговоров по установлению продолжительного мира с Украиной или предпримет иные усилия, в том числе военное вторжение, подрывающее суверенитет Украины после мирных переговоров. Законодательство также вводит 500-процентный тариф на товары, импортированные из стран, осуществляющих закупку российской, нефти, газа, урана и иных продуктов», - указано в пресс-релизе.



По заявлению сенаторов, доминирующим в Сенате США является взгляд, что Россия является агрессором, что эта ужасная война и агрессия Путина должны быть завершены сейчас и предотвращены в будущем.



Сенаторы также заверяют, что новые санкции поддержат обе палаты Конгресса США.



«Указанные санкции в отношении России уже готовы, и они получат поддержку обеих партий и обеих палат, если будут представлены на голосование в Сенат и Палату представителей», - говорится в пресс-релизе.





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