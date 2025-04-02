

Экс-гендиректор «Рустави 2» Паата Салия займет пост министра юстиции

02.04.2025 11:28





Премьер-министр правительства «Мечты» Ираклий Кобахидзе объявил, что Министерство регионального развития будет создано как самостоятельное министерство.



Пост министра займет бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, который уже подал в отставку. По словам Кобахидзе, его срок должен был истечь в октябре.



Анри Оханашвили назначен главой Службы государственной безопасности. Голосование по утверждению кандидатуры Оханашвили состоится в пятницу.



Бывший гендиректор отжатой у старых владельцев телекомпании «Рустави 2» Паата Салия займет пост министра юстиции.



Ираклий Карселадзе продолжает занимать пост министра инфраструктуры.





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