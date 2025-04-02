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Экс-гендиректор «Рустави 2» Паата Салия займет пост министра юстиции


02.04.2025   11:28


Премьер-министр правительства «Мечты» Ираклий Кобахидзе объявил, что Министерство регионального развития будет создано как самостоятельное министерство.

Пост министра займет бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, который уже подал в отставку. По словам Кобахидзе, его срок должен был истечь в октябре.

Анри Оханашвили назначен главой Службы государственной безопасности. Голосование по утверждению кандидатуры Оханашвили состоится в пятницу.

Бывший гендиректор отжатой у старых владельцев телекомпании «Рустави 2» Паата Салия займет пост министра юстиции.

Ираклий Карселадзе продолжает занимать пост министра инфраструктуры.


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