

Кандидатура Анри Оханашвили на должность главы СГБ будет представлена в парламент Грузии

02.04.2025 12:50





Кандидатура Анри Оханашвили на должность главы Службы государственной безопасности Грузии будет представлена в парламент Грузии.



Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



«Мы представляем парламенту Грузии кандидатуру Анри Оханашвили на должность главы Службы государственной безопасности Грузии. Напоминаем, что до того, как занять должность министра юстиции, Анри Оханашвили долгие годы был депутатом парламента Грузии и председателем комитета по правовым вопросам. Анри Оханашвили — доктор юридических наук. Он защитил докторскую диссертацию в Берлинском университете имени Гумбольдта в Германии. Согласно консультациям с председателем парламента Грузии и парламентским большинством, утверждение кандидатуры Анри Оханашвили в парламенте Грузии будет вынесено на голосование в пятницу этой недели», — заявил премьер-министр.



Ранее Оханашвили занимал должность министра юстиции Грузии.





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