

Тина Хидашели: В действительности, создано министерство по выборам

02.04.2025 12:52





В действительности, создано министерство по выборам, и министром назначили именно того человека, которому в конце и было поручено это дело, обеспечение регионов к выборам, - об этом в своем комментарии по последним кадровым изменениям в правительстве Грузии пишет учредитель «Гражданской идеи» Тина Хидашели.



По ее словам, власти надеются, что хорошо «продадут» Западу смену главы СГБ.



«В действительности, создано министерство по выборам, и министром назначили именно того человека, которому в конце и было поручено это дело, обеспечение регионов к выборам.



Они надеются, что хорошо «продадут» Западу смену главы Службы государственной безопасности. После выборов, там, где оппозиция оспаривала, мы провели изменения.



Перемещение Оханашвили, я считаю, объяснить проще всего, Бидзина (Иванишвили) полностью передает систему Кобахидзе, на нем же будет полностью ответственность, на него же он попытается до конца все скинуть», - пишет Тина Хидашели.



Напомним, что на должность главы СГБ Грузии назначается юрист Анри Оханашвили, а экс-глава СГБ возглавит министерство регионального развития. Напомним, что в конце года в Грузии должны пройти выборы в местные органы самоуправления.





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