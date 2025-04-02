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Тина Хидашели: В действительности, создано министерство по выборам
02.04.2025 12:52
В действительности, создано министерство по выборам, и министром назначили именно того человека, которому в конце и было поручено это дело, обеспечение регионов к выборам, - об этом в своем комментарии по последним кадровым изменениям в правительстве Грузии пишет учредитель «Гражданской идеи» Тина Хидашели.
По ее словам, власти надеются, что хорошо «продадут» Западу смену главы СГБ.
«В действительности, создано министерство по выборам, и министром назначили именно того человека, которому в конце и было поручено это дело, обеспечение регионов к выборам.
Они надеются, что хорошо «продадут» Западу смену главы Службы государственной безопасности. После выборов, там, где оппозиция оспаривала, мы провели изменения.
Перемещение Оханашвили, я считаю, объяснить проще всего, Бидзина (Иванишвили) полностью передает систему Кобахидзе, на нем же будет полностью ответственность, на него же он попытается до конца все скинуть», - пишет Тина Хидашели.
Напомним, что на должность главы СГБ Грузии назначается юрист Анри Оханашвили, а экс-глава СГБ возглавит министерство регионального развития. Напомним, что в конце года в Грузии должны пройти выборы в местные органы самоуправления.
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