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Прокуратура требует назначить лидеру коалиции «Сильная Грузия» залог в 50 000 лари
02.04.2025 13:44
Прокуратура Грузии требует назначить лидеру коалиции «Сильная Грузия» Мамуке Хазарадзе, в рамках дела о неявке в парламентскую следственную комиссию, залог в размере 50 тысяч лари.
Заседание в Тбилисском городском суде по делу началось 2 апреля.
Напомним, 25 марта на заседание следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений, совершенных в период правления «Единого национального движения», был вызван Мамука Хазарадзе для обсуждения дела о компании «Магнат».
Сам Хазарадзе назвал следственную комиссию «цирком» и отказался явиться в парламент.
Мамуке Хазарадзе предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса «невыполнение требования Временной следственной комиссии парламента Грузии», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
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