

ЦИК призвала Саломе Зурабишвили воздержаться необоснованных и вводящих в заблуждение заявлений

02.04.2025 16:12





Центральная избирательная комиссия Грузии выступает с заявлением, в котором призывает бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также все заинтересованные стороны представить соответствующие, обоснованные доказательства или воздержаться от распространения среди общественности необоснованных и вводящих в заблуждение заявлений.



«Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает попытки дискредитировать избирательную администрацию. Она сделала беспочвенные и необоснованные заявления относительно выборов 26 октября во время выступления в Комитете по иностранным делам парламента Великобритании. Саломе Зурабишвили, традиционно без существенных доказательств и аргументов, в очередной раз выдвигает обвинения в «фальсификации выборов» и «российских методах».



На самом деле всем объективным заинтересованным сторонам хорошо известно, что на парламентских выборах 26 октября не было допущено никаких нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты.



Напоминаем общественности, что после объявления результатов парламентских выборов, на основании распространенных заявлений о «предполагаемых фальсификациях», избирательная администрация по собственной инициативе обратилась в прокуратуру Грузии с просьбой начать расследование для объективной оценки распространенных заявлений. Благодаря промежуточному заявлению прокуратуры, основанному на многочисленных следственных экспериментах и показаниях, общественности стало известно, что никто, включая Саломе Зурабишвили, не представил никаких конкретных доказательств выдвинутых обвинений.



Избирательная администрация провела выборы 26 октября на высокопрофессиональном уровне и в полном соответствии с законодательством, что, по крайней мере, подтверждено оценкой Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ.



Подобные безосновательные заявления, скорее всего, преследуют конкретные политические цели: нанести ущерб целостности избирательной среды и процесса, способствовать формированию ложных представлений, дискредитировать демократические институты и посеять скептицизм в отношении результатов любых выборов, которые не приносят желаемых результатов авторам обвинений.



Мы еще раз призываем Саломе Зурабишвили, а также все заинтересованные стороны представить соответствующие, обоснованные доказательства или воздержаться от распространения среди общественности необоснованных и вводящих в заблуждение заявлений», — говорится в заявлении ЦИК.





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