

Посольство Чехии: Грузия склоняется к авторитаризму и подрывает законы, защищающие свободу СМИ

02.04.2025 16:18





«Печально видеть, что Грузия, которая когда-то была маяком демократии на Южном Кавказе, склоняется к авторитаризму и подрывает законы, защищающие свободу СМИ», — говорится в распространенном письменном заявлении посольства Чехии в Грузии.



«Посольство Чешской Республики в Грузии совместно с посольствами Великобритании и стран-членов ЕС продолжает следить за судебным процессом над журналисткой Мзией Амаглобели в Батумском городском суде.



Независимые, свободные и плюралистические СМИ играют решающую роль в предоставлении достоверных новостей и информации населению, содействии общественным дебатам и формировании хорошо информированных и активных граждан.



Независимые, свободные и плюралистические средства массовой информации являются важной опорой демократии и вкладом в устойчивое развитие.



Печально видеть, что Грузия, которая когда-то была маяком демократии на Южном Кавказе, склоняется к авторитаризму, подрывая законы, защищающие свободу СМИ. Остаются безнаказанными нападения на журналистов через физические и цифровые каналы продолжают, а использование судебной и правовой системы для преследования журналистов и средств массовой информации увеличивается», — говорится в заявлении дипломатического ведомства Чехии.



Источник: SOVA

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