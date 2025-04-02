

Члены «Платформы сопротивления» не будут участвовать в работе следственной комиссии - Зурабишвили

02.04.2025 16:24





Пятый президент Грузии сообщила об итогах второго заседания «Платформы сопротивления». На ней было решено, что ни один из её членов не будет участвовать в работе спорной временной парламентской следственной комиссии, заявила на брифинге Саломе Зурабишвили.



«Я повторю то, что уже было сказано, но люди должны лучше это понять. Эта платформа открыта для всех проевропейских партий или тех, которые будут созданы в ближайшем будущем, которые разделяют наши главные приоритеты, один из которых – новые выборы, а второй – освобождение узников совести. Как проевропейские партии, они также разделяют «Грузинскую хартию». Это три условия, которые создают и прокладывают путь партиям для входа на эту платформу.



Сегодня на координации обсуждалась одна актуальная тема, а именно деятельность следственной комиссии и вызов туда людей. Мы обозначили координационную позицию, что ни одна из представленных здесь политических партий не будет участвовать в работе этой комиссии. С одной стороны, эта комиссия совершенно нелегитимна, поскольку была создана нелегитимным парламентом, с другой стороны, эта комиссия служит только российским интересам. Эта комиссия призвана сеять страх», — заявила Саломе Зурабишвили.



Во время второй встречи обсуждались и другие темы:



«Внутренние механизмы, которые должны постепенно формироваться, и у нас есть несколько мнений. Мы создадим единую коммуникационную группу, которая создаст свои аккаунты в Facebook и Twitter, что облегчит распространение наших решений по координации», — сказала Саломе Зурабишвили.





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