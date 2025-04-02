|
|
|
Великобритания ввела санкции в отношении двух грузинских судей
02.04.2025 16:28
Великобритания ввела санкции в отношении судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе, сообщило правительство Великобритании.
В заявлении говорится, что существуют серьезные подозрения, что Михаил Чинчаладзе «замешан или был замешан в коррупции». В отношении Левана Мурусидзе говорится, что «есть серьезные подозрения, что он замешан или был замешан в коррупции».
«Являясь председателем Тбилисского апелляционного суда, иностранным должностным лицом, осуществляющим исполнительные или судебные функции, он получал финансовую выгоду за ненадлежащее исполнение государственных функций, а именно, путем неправомерного использования влияния своей должности председателя Тбилисского апелляционного суда для осуществления судебных назначений и принятия решений в пользу «Грузинской мечты»», — говорится в заявлении.
Также, согласно заявлению, «Леван Мурусидзе, будучи членом Высшего совета юстиции Грузии, получал финансовую выгоду за ненадлежащее исполнение государственных функций и есть серьезные подозрения, что он замешан или был замешан в коррупции».
Закон Великобритании о глобальных антикоррупционных санкциях предусматривает замораживание финансовых и экономических ресурсов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна