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Великобритания ввела санкции в отношении двух грузинских судей


02.04.2025   16:28


Великобритания ввела санкции в отношении судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе, сообщило правительство Великобритании.

В заявлении говорится, что существуют серьезные подозрения, что Михаил Чинчаладзе «замешан или был замешан в коррупции». В отношении Левана Мурусидзе говорится, что «есть серьезные подозрения, что он замешан или был замешан в коррупции».

«Являясь председателем Тбилисского апелляционного суда, иностранным должностным лицом, осуществляющим исполнительные или судебные функции, он получал финансовую выгоду за ненадлежащее исполнение государственных функций, а именно, путем неправомерного использования влияния своей должности председателя Тбилисского апелляционного суда для осуществления судебных назначений и принятия решений в пользу «Грузинской мечты»», — говорится в заявлении.

Также, согласно заявлению, «Леван Мурусидзе, будучи членом Высшего совета юстиции Грузии, получал финансовую выгоду за ненадлежащее исполнение государственных функций и есть серьезные подозрения, что он замешан или был замешан в коррупции».

Закон Великобритании о глобальных антикоррупционных санкциях предусматривает замораживание финансовых и экономических ресурсов.


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