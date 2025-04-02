

Великобритания ввела санкции в отношении двух грузинских судей

02.04.2025 16:28





Великобритания ввела санкции в отношении судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе, сообщило правительство Великобритании.



В заявлении говорится, что существуют серьезные подозрения, что Михаил Чинчаладзе «замешан или был замешан в коррупции». В отношении Левана Мурусидзе говорится, что «есть серьезные подозрения, что он замешан или был замешан в коррупции».



«Являясь председателем Тбилисского апелляционного суда, иностранным должностным лицом, осуществляющим исполнительные или судебные функции, он получал финансовую выгоду за ненадлежащее исполнение государственных функций, а именно, путем неправомерного использования влияния своей должности председателя Тбилисского апелляционного суда для осуществления судебных назначений и принятия решений в пользу «Грузинской мечты»», — говорится в заявлении.



Также, согласно заявлению, «Леван Мурусидзе, будучи членом Высшего совета юстиции Грузии, получал финансовую выгоду за ненадлежащее исполнение государственных функций и есть серьезные подозрения, что он замешан или был замешан в коррупции».



Закон Великобритании о глобальных антикоррупционных санкциях предусматривает замораживание финансовых и экономических ресурсов.





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