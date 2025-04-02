

Бадри Джапаридзе будет допрошен в присутствии судьи-магистрата

02.04.2025 18:03





Один из лидеров »Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе не исключает, что прокуратура предъявит ему обвинение за неявку на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Указанное заявление он сделал в беседе с журналистами в Тбилисском городском суде, куда явился на допрос в присутствии судьи-магистрата.



»Конечно же, я не собирался являться на заседание нелегитимной т. н. временной следственной комиссии нелегитимного парламента, так как это инструмент дискредитации и расправы над политическими оппонентами, созданный российскими властями. Поэтому, ясно, что закона я этим не нарушал, так как неявка по вызову нелегитимной т. н. временной следственной комиссии нелегитимного парламента нарушением закона не является. Они и за день до этого заявили, что это вызов, направленный на расправу. Соответственно, нарушение закона не имело места, это очевидно. Свою позицию прокурорам я озвучу в присутствии судьи-магистрата, с которым у меня сейчас запланирована встреча», - заявил Джапаридзе.



Он также ответил на вопрос журналистов о том, ожидает ли он, что ему придется пройти тот же путь, который прошел Мамука Хазарадзе.



»Предполагаю, что, да, так как, то, что мы наблюдаем сегодня, действительно беспрецедентная ситуация, когда все институции используются для расправы над оппонентами, полностью присвоены Бидзиной Иванишвили и, соответственно, выполняют все его инструкции», - заявил Джапаридзе.





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